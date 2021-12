Un Posto al Sole, amatissima attrice ricorda il lutto che l’ha sconvolta: “Ricevo tanti segnali”

Protagonista di Un Posto al Sole ricorda il tragico lutto che l’ha sconvolta: “Ho imparato anche a sentire la sua voce attraverso un registratore”

Amatissima attrice di Un Posto al Sole ricorda il tragico lutto che l’ha profondamente segnata nel 2015. Parliamo di Marina Giulia Cavalli che nella storica soap opera napoletana interpreta la dottoressa Ornella Bruni. L’attrice 6 anni fa ha preso sua figlia Arianna, 21enne, con un brutto male.

Sui social network Marina Giulia ha voluto lanciare un messaggio di speranza. “Per chi ha perso un proprio caro le festività sono sempre un momento difficile”, ha dichiarato l’attrice che seppure non abbia, fisicamente, accanto a sé il “più grande amore” della sua vita, ha comunque una grande certezza: “Arianna è sempre con me”.

Marina Giulia Cavalli ricorda il lutto che l’ha sconvolta: le parole dell’amatissima attrice di un Posto al Sole commuovono tutti

Marina Giulia Cavalli ricorda sui social il tragico lutto che nel 2015 l’ha segnata profondamente: la scomparsa di sua figlia Arianna. L’attrice di Un Posto al Sole ha raccontato che Arianna le scrive dall’aldilà: “Ho imparato anche a sentire la sua voce attraverso un registratore. Se è solo suggestione? Me lo sono chiesto, ma non ho dubbi”.

Ornella di Un Posto al Sole ha rivelato che da Arianna riceve tanti segnali: “Non so cosa la gente possa pensare di me dopo questo racconto, ma questa è la realtà dei fatti. Voglio che le persone che hanno perso i propri cari sappiano che ci sono dei modi per mettersi in contatto con i defunti e che loro sono vicini a noi sempre”.

La Cavalli è convinta che dopo la vita terrena i defunti raggiungano un posto meraviglioso. “Non dobbiamo avere paura di quello che c’è dopo. Io sono serena, perché l’ho ritrovata dopo averla perduta“, ha concluso l’amatissima attrice della storica soap opera napoletana.