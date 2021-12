Sanremo 2022, Amadeus svela tutto: l’annuncio fa impazzire il pubblico. A meno di due mesi dal ritorno all’Ariston è tutto chiaro

Fino ad oggi c’era la forma ma non la sostanza, perché al cast di Sanremo 2022 (dall’1 al 5 febbraio prossimi) mancavano ancora due particolari non di poco conto. I titoli delle canzoni in gara e gli ultimi tre nomi. Già, la novità della prossima edizione è propri questa: non più Big e Giovani, ma una categoria unica chiamata ‘Artisti’ e così ai 22 in gara già annunciato da Amadeus sono stati aggiunti i tre usciti dalla ghigliottina di Sanremo Giovani.

Si tratta di Yuman, Matteo Romano e Tananai, usciti dall’ultima selezione con 12 nomi in tutto. Vanno quindi ad aggiungersi al cast di un Festival di Sanremo che forse come mai negli ultimi anni è ricco di spunti. Leggende della musica come Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Iva Zanicchi, gli immancabili quali Noemi, Le Vibrazioni e Giusy Fereri ma anche i ritorni, come Elisa, Fabrizio Moro ed Emma. Poi un occhio alle classifiche, con Mahmood insieme a Blanco, Aka 7even, Ana Mena, Sangiovanni, Irama. E alcuni tutti da scoprire, quali Ditonellapiaga (con Donatella Rettore), Giovanni Truppi e Highsnob e Hu.

Sanremo 2022, Amadeus svela tutto: tutto quello che potremo vedere all’Ariston

Queste sono quindi le 25 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022:

Emma – Ogni volta è così

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Elisa – O forse sei tu

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

Dargen D’Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Achille Lauro – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque Sarai

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Mahmood & Blanco – Brividi

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso occasionale

Matteo Romano – Virale