Sanremo 2022, Amadeus scatenato: con lui alla conduzione un super artista. Sarà al suo fianco per le 5 serate al Teatro Ariston

Continua a prendere corpo il cast di Sanremo per il 2022. Dal 1 al 5 febbraio andrà in scena la 72a edizione della kermesse canora più famosa del nostro paese. Alla conduzione è stato ormai confermato da tempo Amadeus, che per il terzo anno consecutivo ricoprirà il ruolo di direttore artistico. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare su chi affiancherà il presentatore di Ravenna. Dopo un iniziale diniego, Fiorello è tornato in pista e sarà la spalla perfetta come avvenuto nel 2020 e nel 2021. Squadra che vince non si cambia, parafrasando una metafora calcistica, ma si può addirittura migliorare con qualche aggiunta. Ecco che quindi, oltre ai due showman, vedremo all’Ariston anche Alessia Maruzzi come co-conduttrice. Quello che ancora non è sicuro è se la sua presenza sarà fissa o solo per alcune delle 5 serate. Il cast di livello non finisce però qui. E’ stato infatti rivelato dalla stampa specializzata anche la presenza di un altro personaggio top del mondo musicale italiano: Tommaso Paradiso.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo, la lotta contro il cancro di una ex vincitrice: racconto straziante

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, Covid in gravidanza per l’ex tronista: forte apprensione tra i fan

Sanremo 2022, Amadeus scatenato: sarà affiancato da Tommaso Paradiso

Su Rai 1 vedremo un trio delle meraviglie vicino ad Amadeus, con Alessia Marcuzzi, Fiorello e Tommaso Paradiso. Forse non saranno tutti insieme sul palco per le 5 serate, ma potrebbero alternarsi. Conferme ufficiali sono comunque attese a breve. Quello che già è certa è la lista dei cantanti in gara. Tra i big ammireremo gente del calibro di Achille Lauro, Gianni Morandi, Emma Marrone, Noemi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi. Al di là dei nomi storici, ci sarà anche una buona componente di artisti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Emma Marrone, Sangiovanni e Aka 7even e Irama, sono tutti prodotti del talent di Mediaset e potrebbero essere degli outsider per la vittoria finale. Non resta che attendere un mese e mezzo e ne vedremo delle belle.