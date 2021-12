La Regina Elisabetta non è mai stata così triste: scelta drastica a Buckingham Palace e a breve potrebbero esserci altri colpi di scena

Si avvicina il Natale e i preparativi fervono anche nella famiglia reale. Come tradizione vuole, la Regina Elisabetta trascorre la prima parte del mese di dicembre a Buckingham Palace, distribuendo regali di Natale al suo staff e partecipando a un servizio di canti natalizi nelle Royal Mews (l’insieme di scuderie e garage dove sono custodite le carrozze e le automobili della famiglia). In questo periodo si sposta invece a Sandringham, dove riceve un gran numero di ospiti, e vi rimane fino al 6 febbraio, anniversario della morte del padre. A visitarla molto spesso sono i duchi di Cambridge, che risiedono nella casa di Norfolk, Anmer Hall, all’interno della tenuta di Sandringham. I bambini, George, Charlotte e il piccolo Louis, giocano spesso con la nonna, trascorrendo più tempo con lei rispetto al resto dell’anno. Come sempre avvenuto, anche quest’anno Elisabetta si è occupata di dare il tocco finale all’addobbo del suo albero di Natale a Sandringham, con l’aiuto dei suoi cari, in piena linea con la tradizione.

Royal Family, clamorosa decisione a Buckingham Palace: salta il consueto protocollo natalizio

Quello che però sta creando dei problemi nei normale svolgimento del protocollo natalizio è l’arrivo della variante Omicron. Già lo scorso anno, a causa della pandemia di Covid, la monarca aveva dovuto cancellare ogni forma di festeggiamento, rimanendo isolata con il solo principe Filippo al fianco. Quest’anno ha dovuto annullare, per precauzione, la sua classica riunione di famiglia la settimana prima della Vigilia, il tutto per l’aumento esponenziale dei contagi dovuti al nuovo ceppo del virus.

Secondo diversi esperti reali, Elisabetta II ha annullato il pranzo tradizionale “con rammarico”. Le fonti riferiscono di una misura “precauzionale” nel ritenere che gli assembramenti natalizi avrebbero potuto mettere a rischio la salute della regina, con possibili contagi.

Il commentatore di cose reali, Roya Nikkhah, ha dichiarato: “C’è la convinzione che sia la cosa giusta da fare per tutti gli interessati”. Tutto questo sembra aver rattristato e non poco la prima cittadina inglese.