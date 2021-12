Regina Elisabetta, il menù di Natale è gustosissimo: le pietanze scelte da Sua Maestà

È stato svelato il menu di Natale della corona inglese. Tutte le pietanze scelte da Sua Maestà la Regina Elisabetta II

Dopo i problemi fisici che l’hanno costretta a una vita ritirata, la regina Elisabetta è pronta a lasciarsi tutto alle spalle in vista dell’arrivo della festa del Natale. Sarà il primo senza il Principe Filippo che ha esalato l’ultimo respiro lo scorso 9 aprile 2021. Sarà dunque una festa diversa ma non per questo meno solenne degli anni passati. Infatti, la regina Elisabetta, oltre che a ricevere la sua famiglia per le feste di Natale, si recherà a Sandringham Estate nel Norfolk insieme ad altri membri della famiglia reale.

Dopodiché la famiglia reale si ritroverà nel luogo in cui il Principe Filippo e la Regina Elisabetta avevano trascorso le festività in compagnia del marito e gran parte del 2020 in quarantena: al castello di Windsor. L’attenzione quel giorno, oltre che ai partecipanti sarà rivolta anche al menu scelto da Sua Maestà.

Royal Family, il menu della Regina Elisabetta per Natale è gustosissimo: tutte le pietanze

Lo chef che dal 1982 al 1998 ha deliziato il palato della famiglia reale, lo chef Darren McGrady, ha scritto Eating Royally; Ricette e ricordi da una cucina di palazzo. Come riportano i colleghi britannici di Marie Claire UK, la giornata di Natale dei reali inizierà con una ricca colazione pre-chiesa che include uova, pancetta e salsicce.

Dopo aver visto il discorso di Natale della Regina, alle 15:00, verrà servito il tè pomeridiano con torta alla frutta. Dopo sarà la volta della cena che include da 15 a 20 articoli diversi con diverse tipologie di carne arrosto tagliate direttamente al tavolo, frutti di mare, verdure cotte, biscotti di pan di zenzero e prelibatezze come brandy di ciliegie e sidro duro tra le tante altre portate presenti sul menu stilato dallo chef di corte.