Regina Elisabetta, durissimo colpo per sua Maestà: mazzata tremenda

È stato un duro colpo per la Regina Elisabetta II. Cattive notizie per sua Maestà in vista del giorno di Natale.

Dopo i problemi fisici che hanno costretto sua Maestà a una vita ritirata, la regina Elisabetta è pronta a lasciarsi tutto alle spalle in vista dell’arrivo della festa del Natale. Sarà il primo senza il Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile 2021. Sarà dunque una festa diversa ma non per questo meno solenne degli anni passati. Infatti, la regina Elisabetta, oltre che a ricevere la sua Royal Family per le feste di Natale, si recherà a Sandringham Estate nel Norfolk insieme ad altri membri della famiglia reale.

Dopodiché la famiglia reale si ritroverà nel luogo prediletto di sua Maestà, quello in cui il Principe Filippo e la Regina Elisabetta avevano trascorso le festività in compagnia del marito e gran parte del 2020 in quarantena: al castello di Windsor. Quel giorno però mancheranno i duchi di Sussex. Harry e Meghan infatti non voleranno a Londra per onorare il Natale con la nonna ma resteranno in California.

Regina Elisabetta, cattive notizie per Natale: duro colpo per sua Maestà

Una fonte vicina ai Duchi di Sussex ha rivelato al sito Ok!Magazine che Harry e Meghan trascorreranno le festività natalizie in casa. Con loro ci saranno i familiari di lei e nessuno del ramo dei Windsor. Questo un duro colpo per l’anziana regina che sperava di poter incontrare suo nipote e magari approfittare della festività per mettere una pietra sopra i dissapori di cui tutti sono a conoscenza. Per il giorno di Natale dunque Elisabetta II potrà contare sulla presenza del figlio Carlo e dei nipoti William e Kate con i loro bambini.