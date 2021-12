Netflix, terribile lutto: morta la sorella di un famosissimo attore

Una morte che ha sconvolto il cuore dell’amatissimo attore di Netflix che ne ha annunciato la scomparsa proprio nelle scorse ore

Nel giorno dell’uscita di SpiderMan No Way Home, l’attore Benedict Cumberbatch si è trovato di fronte ad un lutto che l’ha sconvolto. Dottor Strange del Marvel Cinematic Universe, infatti, ha annunciato la scomparsa della sorella Tracy Peacock.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, Amadeus svela tutto: l’annuncio fa impazzire il pubblico

NON PERDERTI > > > Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il bacio: la svolta manda in tilt gli ascolti

Ciò che non tutti sapevano è che Tracy fosse malata già da tempo, è stata un cancro a portarla via, come ha raccontato l’attore statunitense. A 62 anni e dopo una battaglia durata oltre 7 anni, si è spenta la sorella di Benedict Cumberbatch.

LEGGI ANCHE > > > Claudio Bisio, scoppola senza precedenti: l’annuncio che nessuno immaginava

Netflix, la popolarità di Benedict Cumberbatch grazie a Sherlock

Benedict Cumberbatch è noto per il suo ruolo nell’amata serie di Netflix Sherlock in cui interpreta Sherlock Holmes, Khan nel dodicesimo film di Star Trek e il Dottor Strange nel Marvel Cinematic Universe. Proprio ieri, mercoledì 15 dicembre, in Italia è uscito Spider Man – No Way Home, l’attesissimo film del 2021 che ha registrato un acclamazione non indifferente tra gli amanti della Marvel italiani. A dimostrarlo è il sold out di prenotazioni dei biglietti per assistere alla prima dello spettacolo in tutta la penisola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Beautiful, un clamoroso ritorno stravolge tutto: come reagirà Brooke?

In merito alla sorella, Cumberbatch ha affermato: “Nonostante la malattia, Tracy ha continuato a lavorare e ha realizzato anche le carte natalizie, lei era molto dotata”. I due sono figli della stessa madre Wanda Ventham, ma figli di due papà differenti. Nonostante Cumberbatch sia nato da un’altra unione, i due fratelli erano molto uniti perché cresciuti insieme.