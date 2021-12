Luca Morisi, Matteo Salvini a Non è l’Arena: “Non abbandono gli amici, la porta per lui è sempre aperta”

"Luca Morisi è una bravissima persona che per un mese è stata massacrata sul nulla per attaccare me", aggiunge il leader della Lega.

Luca Morisi può tornare al lavorare nello staff di Matteo Salvini “anche subito, se vuole”. Ad affermarlo è il leader della Lega stesso, durante un’intervista a Non è l’Arena, programma in onda su La 7.

“Io non amo quelli che abbandonano gli amici o i colleghi nei momenti di difficoltà, anzi è nel momento della difficoltà che emergono le persone. Luca Morisi è una bravissima persona che per un mese è stata massacrata sul nulla per attaccare me. Quando attaccano me, io ho le spalle larghe e mi difendo. Quando attaccano un mio familiare, qualche mio amico o collaboratore mi arrabbio. Adesso i giudici hanno detto che non ha commesso nessun reato. Siccome è un ottimo professionista, oltre che amico, la mia porta per lui è sempre aperta”, ha aggiunto Salvini, parlando di Morisi, che nei mesi scorsi è stato coinvolto in un’indagine per una presunta cessione di stupefacenti.

Per i pm, Morisi è “estraneo ai fatti”, la parola ora passa al gip

La vicenda è stata archiviata dal pubblico ministero perché l’ex capo della Bestia, il team di comunicazione di Salvini, è risultato estraneo ai fatti che risalgono al 14 agosto. In sede di interrogatorio Morisi ha ammesso davanti ai pm di aver acquistato cocaina per la serata, ma ha negato di aver procurato la droga dello stupro. Tesi confermata dalle chat di quella notte. Non ci sarebbe stato accordo preventivo tra Morisi e Alexander e Petre, per consumare insieme la cocaina e la droga dello stupro. Le chat dimostrano che furono i due ragazzi a portare a casa dell’ex capo della comunicazione di Salvini la droga dello stupro. Ognuno aveva il proprio stupefacente, condiviso poi con cessioni reciproche. Ora sarà il gip a decidere.