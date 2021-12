Katia Ricciarelli, cachet da capogiro al GF Vip: è tra le più pagate!

Il pubblico del GF Vip 6 sta imparando ad apprezzare Katia Ricciarelli che ha ammesso di voler restare nella Casa fino a marzo 2022

Per Katia Ricciarelli poco importa quando sarà la fine del reality show, lei vuole restare fino all’ultimo giorno disponibile e, perché no, vincere anche quest’edizione del Grande Fratello VIP.

Tuttavia, la lirica inaspettatamente non è stata immediatamente apprezzata dal pubblico del reality di Alfonso Signorini, tutt’altro: il suo carattere molto forte e deciso non è piaciuto all’opinione pubblica che, spesso e volentieri, si è scagliata proprio contro di lei.

GF Vip 6, il cachet da capogiro di Katia Ricciarelli

Quel che i telespettatori forse non sanno è che Alfonso Signorini ha pagato un bel cachet per avere la Ricciarelli all’interno della Casa del GF Vip 6, probabilmente proprio per l’importanza del personaggio e perché sapeva del suo caratterino. Stando alle indiscrezioni lanciate dal sito di economia e finanza I Love Trading, infatti, il cachet della lirica si aggirerebbe intorno ai 15.000 euro a settimana finché sarà in Casa.

Quello di Katia è uno dei cachet più alti di quest’edizione e, se dovesse arrivare fino alla fine del gioco, le cifre potrebbero essere veramente da capogiro. Facendo un rapido calcolo, dal 13 settembre al 14 marzo -data prevista per la fine del reality show- sono 27 settimane, varrebbe a dire circa 405.000 euro per la lirica. Simile cachet era previsto anche per Raffaella Fico che, però, è stata già eliminata.