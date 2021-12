L’Isola dei Famosi sta scaldando i motori ed è pronta a solcare i mari dell’etere televisivo. Sono tantissime le novità per l’edizione 2022 del programma televisivo più seguito dagli italiani.

Sulle spiagge del’Honduras, nella prossima primavera, sugli schermi televisivi degli italiani tornerà l’Isola dei famosi. Il countdown per i milioni di fan è quasi giunto al termine e nell’attesa stanno venendo a galla diverse indiscrezioni sui protagonisti e cambiamenti che effettuerà la produzione.

Il programma sarà condotto come la stagione passata da Ilary Blasi, reduce da un’altra esperienza conclusasi solo pochi mesi fa sempre sulle reti Mediaset: Star in The Star. Il programma inizierà subito dopo la conclusione del GF Vip 6 e dunque lunedì 14 marzo 2022.

Come anticipato nelle righe precedenti saranno davvero tanti i cambiamenti attenderanno i telespettatori e, dato che cambiare dicono che faccia bene, Ilary Blasi non ha voglia di commettere gli errori dell’anno scorso e così verranno prese decisioni mirate: vietato sbagliare e fare flop. Intanto uno di coloro la cui partecipazione era per scontata pare abbia deciso di effettuare dietrofront.

Isola dei Famosi 2022, dietrofront improvviso: esclusione dal programma

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, nella sua rubrica “Pillole di gossip”, Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, sarebbe stato paparazzato a pranzo con Pamela Perricciolo, famosa per la vicenda che ha interessato Pamela Prati e Mark Caltagirone. Un pranzo di lavoro che secondo il giornalista potrebbe far saltare la partecipazione di lui alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. In merito non è arrivata alcuna conferma ufficiale e perciò si attendono ulteriori aggiornamenti.