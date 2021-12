GF Vip 6, lite furiosa tra la Codegoni e Antinolfi: “Impara a rivolgerti a me” – VIDEO

E’ durata pochi giorni la pace tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Al GF Vip 6 è di nuovo crisi tra i due concorrenti

Aria di tempesta tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo la passione è l’amore degli ultimi giorni i due gieffini sono tornati a scontrarsi. Tutto è accaduto durante il pranzo di questo pomeriggio, giovedì 16 dicembre, per un motivo banale. L’imprenditore napoletano non ha gradito il modo in cui si sarebbe rivolta a lui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Impara a rivolgerti a me. L’educazione..!”, ha chiosato Gianmaria mentre raggiungeva Sophie in cucina puntandole un dito contro. “Ti ho chiesto un favore e ti ho detto grazie Gianmaria”, ha replicato la Codegoni aggiungendo: “Non è che ti devo pulire i mocassini ogni volta che vengo lì da te!”.

Lite furiosa al GF Vip 6: la Codegoni e Antinolfi di nuovo ai ferri corti

La lite tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è andata avanti per molto. La povera Valeria Marini, intanto, cercava di interrompere i due facendo domande senza senso, ma nulla da fare. “Prime scaramucce d’amore”, ha commentato Carmen Russo quando con un “vaffan**o” la Codegoni ha voltato le spalle all’imprenditore abbandonando la sala da pranzo.

Insomma, i due gieffini starebbero vivendo un nuovo momento di crisi. Entrambi restano fermi sulle proprie idee. La Codegoni è convinta di essere nel giusto, mentre Gianmaria pretende le scuse: “Fatti un esame di coscienza”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ironicamente concluso: “Signor Gianmaria, mi scusi tanto se ho leggermente alzato la voce e non gli ho dato del Lei“.