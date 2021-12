Valeria Marini sa come farsi notare e l’ultimo episodio non solo ha catturato l’attenzione dei suoi coinquilini, ha anche sollevato diverse polemiche sul web.

Mancano solo meno di ventiquattr’ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che accrescere a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sta davvero ottenendo un successo straordinario e senza precedenti in questa sesta edizione. Il tutto frutto di un’accurata selezione dei personaggi inseriti nel contesto.

Nonostante gli addii dolorosi di alcuni vip nel corso della scorsa puntata, l’equilibrio nella casa più spiata d’Italia continua a rimanere inalterato, ma un episodio avvenuto nelle ultime ore potrebbe creare qualche piccolo malumore nella casa. Protagonista della vicenda la star del Grande Fratello, Valeria Marini.

GF Vip 6, gesto choc di Valeria Marini: coinquilini allibiti

La vip stellare della casa più spiata d’Italia ne ha combinata una delle sue. Valeria Marini, maniaca del pulito e una delle prima a esprimere le sue lamentele sulla troppa sporcizia presente in cucina tanto da invitare gli altri coinquilini a fare un po’ più di attenzione, si è resa protagonista di un gesto proprio in questa stanza.

La showgirl, dinanzi gli occhi increduli dei coinquilini e del pubblico da casa, nonostante avesse potuto usufruire del bagno, ha deciso di lavarsi i capelli nel lavello della cucina. Le immagini della ex compagna di Vittorio Cecchi Gori hanno fatto il giro del web sollevando non poche polemiche tra gli utenti.