GF Vip 6, arriva un incredibile annuncio: “Alex Belli tornerà nella casa”

Spunta un incredibile annuncio riguardante Alex Belli, pronto a rientrare all’interno della casa del GF Vip 6: rivelazione esclusiva.

Il GF Vip 6 ha subito grandi cambiamenti nel corso della prima serata di lunedì. Infatti i gieffini hanno assistito all’abbandono/squalifica di Alex Belli. Infatti secondo Manila Nazzaro l’attore potrebbe tornare all’interno della casa di Cinecittà. Mentre era in cucina con Soleil e Jessica, l’ex Miss Italia ha dichiarato: “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà. Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi“.

Inoltre la Selassiè ha rivelato di non essere d’accordo con la co-inquilina. Infatti Jessica ha subito risposto affermando: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di M che hanno fatto in diretta“. Intanto Manila si prepara all’uscita nel corso della puntata di venerdì sera.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, svelato il mistero sul serale: cosa succederà dopo il 19 dicembre

GF Vip 6, la rivelazione di Manila Nazzaro: “Alex Belli tornerà”

Manila Nazzaro è in uscita dal reality. Infatti l’ex Miss Italia è pronta ad abbandonare la trasmissione nella prima serata di venerdì sera. Stando al giornalista di Gossip, Gabriele Parpiglia, il rientro potrebbe avvenire specialmente per motivi di share. Infatti Parpiglia dichiara: “I dati del GF Vip sono questi: record con 3,7 milioni, 23,5% di share. Picchi del 41% di share nel momento tra Soleil, Alex e Delia Duran“. Inoltre stando al giornalista di cronaca rosa, il merito sarebbe specialmente si Soleil Sorge ed Alex Belli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Alberto Matano, il duro sfogo: “Questa storia fa male”. Che cosa è successo

Inoltre Parpiglia ha poi aggiunto: “Quindi è merito di Alex e Soleil? In parte quindi sì, si sono spesi. Cosa faranno senza Alex adesso? E comunque non vi dimenticate mai una cosa. Ci sono i confronti, poi mille modi per tirare avanti“. Il giornalista ha poi paragonato la querelle tra i due concorrenti a quella tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini durante il GF Vip 5. Adesso bisognerà capire se gli autori decideranno di far rientrare o meno Alex Belli all’interno della casa.