“Gemma Galgani sta male”, ansia in studio: cos’è successo alla dama di Uomini e Donne

Nel bel mezzo della puntata arriva la notizia di Gemma Galgani che sta male: cos’è successo alla dama del Trono Over

Nella puntata di oggi, giovedì 16 dicembre, il Trono Over è iniziato con una nuova dama che vuole conoscere Armando Incarnato. Fatte le presentazioni, Maria De Filippi si è accorta che qualcosa nello studio di Uomini e Donne non andava: dov’è finita Gemma Galgani? La padrona di casa, dunque, si è rivolta ad Ida Platano chiedendo se ne sapesse qualcosa.

Nella conversazione è intervenuta l’opinionista Tina Cipollari che ha riferito: “Ha lasciato lo studio perchè si è sentita male. Adesso è nel dietro le quinte con il dottore”. In studio hanno tutti sbarrato gli occhi e Maria De Filippi ha chiesto: “Ma davvero sta male?”.

Uomini e Donne, cos’è successo a Gemma Galgani

Ad un certo punto, la dama torinese ha fatto il suo rientro nello studio del dating show smentendo ogni cosa detta dall’opinionista: non è stata male. Tuttavia, ha svelato un particolare che nessuno si aspettava: “Sto benissimo, mi stavo sistemando il vestito e poi ho avuto qualche piccolo problemino con Leonardo. Ho avuto una piccola discussione con lui”.

Come al solito, Tina Cipollari ha colto l’occasione per dire quella parolina in più sul conto della Galgani: “In questo programma ci si incontra e ci si innamora. Poi ci sono donne meno fortunate che stanno lì sedute da anni e non trovano nessuno”.