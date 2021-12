È stata la star indiscussa di Amici e l’idolo di molti teenager: la riconosci? – FOTO

La bambina nella foto è stata la star indiscussa del talent show condotto da Maria De Filippi e l’idolo di tutti i teenager. Il suo volto non è cambiato quasi per niente

La protagonista di oggi è nata a Galatina il 12 agosto 1986. La passione per la musica l’ha avuta sin da piccole e ancora giovanissima infatti partecipa a numerose competizioni canore a livello locale. Nel giugno 2007, due anni prima dell’esordio sul piccolo schermo, vince la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco riscuotendo tanto successo.

All’età di 17 anni partecipa ai provini per il talent show Amici di Maria De Filippi ma viene scartata nonostante avesse superato diverse audizioni e fosse ormai a un passo dall’entrare nella scuola più ambita d’Italia. Riuscirà ad entrare nel talent show l’anno seguente, nell’ottava edizione.

Leggi anche >>> Oggi è la sensualità fatta a persona e la più desiderata: la riconoscete?

È stata la star indiscussa di Amici e l’idolo di molti teenager: la riconosci?

Il primo singolo, quello risalente alla sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, è Immobile. Il brano raggiunge immediatamente la prima posizione della Top Singoli e viene certificato disco di platino dalla FIMI. Da allora diventa l’idolo di moltissimi teenager.

Il 14 gennaio 2009 accede alla fase serale della manifestazione e il 25 marzo 2009 viene proclamata vincitrice, ottenendo così il primo premio di 200.000 euro ed anche il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e un Best Europe South Act e ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Come avrete ormai sicuramente capito la bambina nella foto è la bellissima e bravissima Alessandra Amoroso.