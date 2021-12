Covid, Consiglio Ue, chiesta “coerenza” sulle misure nazionali. GB verso il lockdown a Natale

Durante la prima parte del Consiglio Ue, “molti leader” hanno sollevato il tema “dell’importanza di un approccio coordinato e coerente quando si adottano misure nazionali”, in merito alla validità del Green pass.

Intanto l’istantanea dei contagi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), segna in rosso l’Italia intera, tranne Sardegna, Molise e Puglia che sono in giallo e Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro. In Europa sono in rosso scuro parte della Penisola Iberica, Germania, Francia, Benelux, Grecia e l’Europa centro-orientale con l’eccezione delle Romania, dove ci sono le uniche regioni “verdi” in Europa, e della Bulgaria, che è segnata in rosso scuro.

Record di casi in Gran Bretagna: “Quarantena a Natale”

La Gran Bretagna, a causa della rapida espansione della variante Omicron va verso un lockdown a Natale. I dati ufficiali di ieri, mercoledì 15 dicembre, registrano 78mila nuovi contagi accertati, circa 10mila in più del giorno prima. Secondo il ministro della Sanità Sajid Javid “c’è il vero rischio” che il sistema sanitario venga sopraffatto dalla nuova ondata del virus. A Londra i ricoveri sono aumentati del 50% rispetto alla media.

La Camera dei Comuni ha approvato nuove misure anti-Covid, tra cui l’obbligo del Green pass in alcuni locali e per alcuni eventi, ma 99 conservatori hanno votato contro il Governo. Chris Whitty, coordinatore della sanità pubblica di Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia, ha avvertito che la trasmissione della nuova variante “è incredibilmente veloce” e ha spiegato che il record di ieri “sarà battuto di frequente nei prossimi giorni”, mentre i tassi di ospedalizzazione stanno salendo “in molte regioni, tra cui Londra”. E ha aggiunto che “di fronte a tutto questo occorre dare priorità alla lotta al Covid, e non incontrare persone a parte chi si deve incontrare per lavoro o in famiglia”, rispondendo a chi gli chiedeva se le feste di Natale o di Capodanno andassero cancellati.

“Mettetevi una mascherina, fate un tampone prima di andare, pensate bene a quale evento sia quello a cui state andando”, ha aggiunto Boris Johnson