Claudio Bisio, scoppola senza precedenti: l’annuncio che nessuno immaginava. Nel suo dicembre di fuoco c’è un intoppo inatteso

Forse Claudio Bisio lo doveva capire dalla genesi delle riprese per la serie. Come aveva raccontato lui stesso, hanno cominciato a fine 2019, ma per colpa del Covid hanno finito quasi in anno dopo. C’era grande attesa per la versione televisiva di Tutta colpa di Freud su Canale 5, ma il pubblico non sta rispondendo come nelle attese.

La terza serata con la fiction ispirata dall’omonimo film infatti non ha sfondato rimediando una scoppola non indifferente. Gli ascolti tv non mentono: 1.759.000 spettatori pari al 9.3% di share su Canale 5 mentre la serata è stata vinta da Sanremo Giovani su Rai 1 con 2.425.000 spettatori pari al 13.4%.

Male anche su Rai 2 Mare Fuori: la fiction ha ottenuto una media di 1.402.000 spettatori pari al 7.1% di share, battuta nettamente da Chi l’ha Visto? su Rai 3 con 1.916.000 spettatori (10.2%). Oltre quota 1 milioni la partita di Coppa Italia Fiorentina-Benevento con 1.197.000 spettatori per il 5.4% .

Claudio Bisio, scoppola senza precedenti: sorridono Amadeus, Flavio Insinna e Antonella Clerici

Guardando con attenzione gli altri dati, nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 4.642.000 spettatori con il 19.4%. Invece su Canale 5 Striscia la Notizia ha una media di 4.013.000 spettatori con uno share del 16.8% e su Rai 3 Un Posto al Sole 1.709.000 spettatori (per il 7.2%).

Nel Preserale, di rilievo su Rai 1 L’Eredità che ha totalizzato 4.515.000 spettatori per i 23.8% mentre su Canale 5 la replica di Caduta Libera è piaciuta a 3.322.000 spettatori (17.9%). Infine come è andata la sfida di mezzogiorno? Antonella Clerici alla guida di

E’ sempre mezzogiorno è stata premiata da 1.685.000 spettatori con il 16.5% e su Canale 5 Forum sale a 1.476.000 telespettatori con il 19.5%.