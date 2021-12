Carlo Conti sostituito alla conduzione di un super programma: la Rai ha deciso! Il noto presentatore vedrà un suo show in mano ad Amadeus

E’ tutto pronto per il ritorno di uno dei programmi più amati di Rai 1. ‘Affari Tuoi’ rivedrà la luce nel 2022 e lo farà in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di stato.

Dalla prima edizione targata 2003, nel corso delle 15 edizioni, si sono alternati come presentatori grandissimi nomi della nostra televisione. Da Flavio Insinna a Max Giusti, da Antonella Clerici a Carlo Conti. Proprio quest’ultimo era stato in ballottaggio per riprendere le redini del game show ma sul filo di lana è stato superato da un altro big: Amadeus.

Il conduttore di Ravenna è stato confermato nel 2022 alla guida del Festival di Sanremo come direttore artistico, per il terzo anno consecutivo. A 59 anni è ormai all’apice del suo successo professionale e a tuti gli effetti il più gettonato tra gli showman della Rai.

Carlo Conti sostituito alla conduzione di un super programma: Amadeus sarà al timone di ‘Affari Tuoi’

Il prossimo anno aggiungerà al suo palmares personale anche la guida di ‘Affari Tuoi’, una cosa a cui teneva molto. Come già anticipato da TVblog.it, la scelta di Rai 1 è ricaduta su di lui per il ritorno in prime time del gioco televisivo più apprezzato degli ultimi anni.

Il programma andrà in onda il sabato in prima serata, proprio come avvenuto lo scorso anno con la conduzione di Carlo Conti, ma con diverse novità. Guarda caso la prima puntata sarà il week end successivo alla fine di Sanremo, ovvero il 12 febbraio 2022. Si vocifera che alcuni dei concorrenti saranno proprio dei cantanti protagonisti sul palco dell’Ariston. Secondo le anticipazioni, nella nuova edizione al centro del gioco ci saranno le famiglie, che prenderanno il posto delle coppie che attendono di sposarsi.