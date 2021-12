Antonella Clerici: “Che spavento!”. Cos’è successo alla conduttrice

“Che spavento!” così Antonella Clerici ha esordito a quanto le è accaduto: un brutto colpo per la conduttrice

Oggi è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno, come di consueto alle 12:00 su Rai Uno, con Antonella Clerici sempre più natalizia e serena. Tuttavia, durante la diretta è successo qualcosa che ha fatto fare un balzo alla conduttrice che ha preso un gran spavento.

Durante la diretta, infatti, c’è stato un teatrino molto divertente con i due volti del programma, Alfio e Fulvio Marino che si sono scambiati i ruoli. Alfio, infatti, indossava uno degli outfit tipici del divo di È sempre Mezzogiorno. Stupita, Antonella Clerici ha affermato: “Che spavento! Mamma mia ti giuro mi sono spaventata, ho detto cosa è successo a Fulvio Marino. Che colpo brutto è stato”.

Antonella Clerici con Alfio e Fulvio: ilarità in studio

Dopo Alfio, è entrato in studio anche Fulvio che era legato per un finto rapimento, motivo per cui l’altro aveva indossato i suoi vestiti. La puntata di È sempre Mezzogiorno è poi proseguita con un meraviglioso collegamento che ha fatto brillare gli occhia ad Antonella Clerici. Dall’altra parte dello schermo, infatti, c’era Federico Quaranta da San Vito Lo Capo, in Sicilia ed ha suscitato tanta ‘invidia’ nella padrona di casa: “Ti odio Fede, ti odio, saluto il mio amico Federico Quaranta che è in un posto meraviglioso, invitami prima o poi. Mi invitate sempre quando lavoro”.

