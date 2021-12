Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il bacio: la svolta manda in tilt gli ascolti. Quando vedremo la prossima scelta dei tronisti?

Gli spettatori l’attendono con ansia ma per il momento non è ancora chiaro quando sarà trasmessa la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Andrea Nicole che ha fatto molto discutere. In ogni caso ci sono ancora due tronisti impegnati, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Ranieri. Ed è proprio sulle esterne di quest’ultimo che si concentrerà la puntata di oggi, 16 dicembre.

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne infatti Matteo sta dando un’accelerata al suo percorso. Il tronista ligure, amatissimo dal pubblico, conosce benissimo il programma perché c’è già stato come corteggiatore. E ora che è tornato, vuole trovare davvero un amore che valga la pena di vivere

Il feeling con Martina è stato immediato e molto coinvolgente, ma siamo ancora lontani dalla scelta anche se nella puntata di oggi ci sarà una prima svolta importante. Infatti Matteo in esterna bacerà Martina. Ma ha anche deciso di conoscere meglio Federica e quindi uscirà pure con lei.

Anticipazioni Uomini e Donne, annuncio importante nel Trono Over

Non solo Trono Classico però nelle anticipazioni di U&D. Una delle coppie nate al Trono Over, quella formata da Angela Paone e Antonio Stellacci, da qualche settimana ha lasciato il programma per cominciare a vivere una storia lontano dalle telecamere. E questa volta tornano con un annuncio importante, capace di far emozionare tutto il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

L’ex cavaliere e l’ex dama infatti hanno annunciato il lor matrimonio, in programma il 17 dicembre, e nei loro progetti c’è anche quello di un figlio. Ci sarà spazio per altri protagonisti del Trono Over, come Armando Incarnato che è certamente uno dei più discussi anche perché fino ad oggi non ha ancora trovato l’amore vero.