Amici 21, decisione presa: dove andranno gli alunni per Natale

Che cosa succederà agli alunni di Amici 21 durante le vacanze di Natale? Continueranno le trasmissioni in day time con tutti gli aggiornamenti dalla casetta? Ecco cosa ha deciso la redazione del programma.

In molti si stanno chiedendo cosa succederà ad Amici 21 dopo il 19 dicembre, quando la trasmissione si interromperà per le consuete vacanze natalizie. Da qualche anno, infatti, gli alunni vivono insieme nella casetta, dando vita anche ad una sorta di reality show al di fuori della trasmissione televisiva che ha fatto affezionare di più gli spettatori.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, svelato il mistero sul serale: cosa succederà dopo il 19 dicembre

NON PERDERTI >>> Amici 21, allievo rischia la sostituzione? L’avvertimento di Anna Pettinelli – VIDEO

Che cosa succederà agli alunni di Amici durante le vacanze di Natale? Andranno a casa oppure continueranno ad allenarsi? La redazione ha preso una decisione definitiva a riguardo, tenendo in considerazione la situazione attuale alla luce della pandemia di Covid, che purtroppo non accenna ad arrestarsi e lascia intravedere una nuova ondata.

Amici 21, Natale in casetta o a casa? La decisione

Canale 5 ha deciso di cercare di evitare il più possibile i contagi dei concorrenti di Amici 21 facendoli soggiornare in un appartamento condiviso, proprio come è successo lo scorso anno. Per lo stesso motivo, durante le vacanze di Natale i ballerini ed i cantanti continueranno a soggiornare nell’appartamento, limitando così le frequentazioni.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, l’allieva aveva provato già nel 2017: la riconoscete?

Bisogna dire che, però, gli alunni non continueranno a lavorare anche durante le feste, ma potranno beneficiare di qualche giorno di riposo. Le trasmissioni in day time verranno infatti sospese dal 23 dicembre, e le dirette della domenica pomeriggio riprenderanno a gennaio. Non è chiaro se comunque avranno la possibilità di allenarsi.