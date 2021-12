WhatsApp, è possibile riascoltare un vocale prima dell’invio: come fare

Su WhatsApp spunta uno strumento che permette di riascoltare un audio prima di inviarlo. Andiamo a vedere come gli utenti potranno farlo.

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amazon Prime, come guardarlo gratis: offerta imperdibile

WhatsApp, il trucco per eliminare le spunte blu: come fare

WhatsApp ancora oggi è il servizio leader al mondo per la messaggistica istantanea. L’applicazione di Menlo Park nel corso di questo anno si è più volta rinnovata, con nuove funzioni ed accorgimenti estetici. Un grande problema, però, resta la difesa della privacy. Infatti ancora oggi ci sono milioni di utenti che disprezzano le ‘Spunte blu‘, ossia la verifica di lettura del messaggio. Ma esiste un modo per eliminare queste spunte.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, c’è un modo per risparmiare sull’abbonamento: che svolta

Infatti per eliminare completamente le spunte blu bisognerà andare su Impostazioni e successivamente su Chat e ‘Disattiva la Conferma di Lettura‘. L’unica differenza tra iOS e Android resta solamente la modalità di accesso alle impostazioni. Infatti su Android le troviamo in alto a destra. Mentre su iPhone le troveremo l’accesso in basso a destra. Ricordiamo che la conferma di lettura, così, non verrà visualizzata né per i messaggi inviati, né per quelli ricevuti.