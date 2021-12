Vaccino ai bambini e obbligo per personale scolastico e forze dell’ordine: il punto sulla campagna vaccinale

Da oggi scatta l'obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell'ordine. Boom di prenotazioni per il vaccino ai bambini.

A partire da oggi, 15 dicembre, scatta l’obbligo della terza dose di vaccino per il personale della scuola e le forze dell’ordine. “L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 – si legge nella circolare del Ministero – la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute”.

Sono obbligati a sottoporsi alla terza dose anche gli assenti dal servizio: “Il giorno 15 dicembre – si legge nella circolare in possesso dell’Adnkronos – il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale”. Se la documentazione non arrivasse, l’amministrazione competente dovrà invitare “senza indugio, l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito” la documentazione.

Chi non si vaccinerà verrà sospeso dal servizio senza compenso, ma nel caso delle forze dell’ordine ci sarà il ritiro temporaneo della “tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione e le manette”. Multe salatissime inoltre, per chi andrà al lavoro senza essere vaccinato. “Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale – si legge nella circolare – è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro”. Verrà multato anche chi non controlla, cn sanzioni dai 400 ai 1.000 euro.

Campagna vaccinale pediatrica al via

Intanto è tutto pronto per il via alla campagna vaccinale pediatrica. In Lazio sono arrivate 19mila prenotazioni in due ore, in Emilia Romagna quasi 8mila, 3.5mila in Campania e quasi 6mila in Veneto. Segno che i genitori hanno aderito alla campagna vaccinale per i figli.

L’inizio delle somministrazioni in tutta Italia, secondo il calendario ministeriale, è domani, 16 dicembre. Ma Lombardia, Piemonte e Toscana sono già partite. In Lazio sono state invece anticipate da due giorni. Gli under-12 non avranno l’obbligo del Green pass. La seconda dose verrà inoculata a distanza di 21 giorni e su una platea complessiva di 3,6 milioni, il Governo punta a vaccinarne almeno il 50%.