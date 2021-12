Sanremo, la lotta contro il cancro di una ex vincitrice: racconto straziante

Un’ex vincitrice di Sanremo ha raccontato la sua lotta contro il cancro. Andiamo a vedere chi è ed il suo racconto straziante.

Sanremo Giovani ha mostrato per la prima volta al pubblico italiano dei veri e propri talenti della musica. Ma sul palco ci sono saliti anche tantissimi ragazzi che alla fine sono finiti nel dimenticatoio, specialmente per quanto riguarda il grande pubblico. Per questo motivo la kermesse giovanile può essere un’arma a doppio taglio. Dei partecipanti alla competizione tra i giovani troviamo Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Fabrizio Moro e Marco Masini. Tutto questi questi artisti dopo il successo all’Ariston hanno avuto una grande carriera, facendo cantare milioni di italiani.

Tra i tanti, il Corriere della Sera ha ricordato anche Aleandro Baldi e Francesca Alotta. I due nel 1992 vinsero la competizione con il brano ‘Non amarmi‘, che regalò ai due una grandissima notorietà. Entrambi però non sono riusciti a replicare il successo sul palco dell’Ariston. Specialmente Alotta che dopo tre album pubblicati negli anni 90. Tornò sul piccolo schermo italiano, Francesca è tornata nel 2004 con il reality Music Farm. In questi giorni l’artista però ha voluto raccontare la sua lotta contro il cancro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Bianca Guaccero non trattiene le lacrime: il motivo del suo crollo – VIDEO

Sanremo, Francesca Alotta racconta la sua lotta contro il cancro: cos’è successo

Dopo il successo di ‘Non amarmi‘ nel 1992 e tre album pubblicati sempre negli anni 90, Francesca Alotta è sparita a lungo dai radar del mondo dello spettacolo italiano. Dopo Music Farm nel 2004, la cantante ha deciso di riciclarsi in diversi programmi sempre del panorama Rai. Infatti nel 2018 ha partecipato prima a ‘Tale e Quale Show’, per poi pubblicare un nuovo album dopo diversi anni dall’ultimo lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giulia De Lellis, rivelazioni pazzesche: fan letteralmente sconvolti – VIDEO

Inoltre arrivata seconda in ‘Tale e Quale Show 2021‘, la cantante è entrata a far parte del cast fisso di ‘Oggi è un altro giorno‘. Proprio nel programma di Serena Bortone, la Alotta ha raccontato la sua battaglia contro il tumore all’utero molto esteso. A causa di questa malattia Francesca è stata operata d’urgenza. Fortunatamente è andato tutto bene, con l’artista che è riuscita a lasciarsi alle spalle tutto ed a 53 anni è tornata in pianta stabile in televisione.