Regina Elisabetta, retroscena da non credere: la verità viene a galla

La verità viene sempre a galla, anche quella che la Regina Elisabetta ha tentato di nascondere per anni!

La Regina Elisabetta ha figlio e nipote preferito. Inammissibile pensarlo per una persona comune, figuriamoci per un Reale d’Inghilterra, eppure secondo i ben informati la Queen non si preoccupa neppure di nasconderlo in maniera così evidente.

Sono quattro i figli della Regina Elisabetta: il principe Carlo (1948), la principessa Anna (1950), il principe Andrea (1960) e il principe Edoardo (1964). La diceria più comune è che il suo preferito sia Andrea e quella del Principe Filippo fosse Anna, perché il Principe Carlo, come primogenito, è sempre stato visto come un figlio da addestrare affinché fosse pronto al trono.

Chi sono figlio e nipote preferito della Regina Elisabetta?

Secondo l’autrice reale Katie Nicholl: “C’è una vera tensione tra Carlo e Andrea. Andrea ha un rapporto molto diverso con sua madre e la regina con lui è molto più diretta”. Anche l’ex maggiordomo della Principessa del Galles, Paul Burrell, ha ammesso: “Andrea è sempre stato il figlio prediletto della Regina e non ha mai fatto nulla di male ai suoi occhi”. A confermare quanto detto c’è stata anche la giornalista Penny Junor che ha ammesso: “Penso che la regina abbia sempre avuto un debole per il principe Andrea”.

Per quanto riguarda la nipote preferita, invece, sembrerebbe che la prediletta sia Lady Louise Windsor, nata l’8 novembre 2003 ed e figlia del principe Edward e di Sophie.