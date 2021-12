Regina Elisabetta indomabile: nonostante le raccomandazioni, regole di nuovo infrante

La regina Elisabetta II d’Inghilterra vorrebbe infrangere di nuovo le regole, nonostante le raccomandazioni: ecco cosa sta progettando per Natale.

Nonostante la sua età, la regina Elisabetta ha dimostrato di avere ancora quella forza caratteriale per cui i sudditi inglesi la amano tanto. Nonostante sia stata ricoverata in ospedale ed i medici le abbiano consigliato l’assoluto riposo, i paparazzi l’hanno immortalata mentre guidava la sua auto in campagna.

Allo stesso modo, la sovrana sembrerebbe non aver preso alla lettera le raccomandazioni ricevute riguardo al consumo di alcolici. I medici glielo avrebbero completamente vietato, ma la regina Elisabetta avrebbe deciso di non voler rinunciare al suo piacere quotidiano. Oltre al vino, sarebbe un amante dell’italiano Martini.

Regina Elisabetta, i programmi per Natale

Conoscendo l’indole battagliera della regina Elisabetta, non sorprende scoprire che ha deciso di infrangere le regole anche per quanto riguarda il Natale. Dopo che lo scorso anno il lockdown aveva impedito i consueti festeggiamenti del 25 dicembre, il Daily Mail riporta che quest’anno sarebbe stata organizzata una festa con una cinquantina di familiari.

Questo andrebbe decisamente contro le regole. Il primo ministro Boris Johnson ha recentemente imposto ulteriori restrizioni: in Gran Bretagna, purtroppo, si sta assistendo ad un preoccupante incremento delle positività al Covid con variante Omicron e Delta. I sudditi perdoneranno anche questo strappo alla regola alla regina Elisabetta?

