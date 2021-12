La bambina nella foto oggi è un’icona della televisione italiana e una fonte di ispirazione per tutti: giovani e non. Il suo viso è rimasto pressoché uguale.

La protagonista di oggi è nata a Venezia il 20 ottobre 1950. Ha origini pugliesi in quanto i suoi nonni materni provenivano da Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti. Nel 1955, quando lei ha appena 5 anni, con la famiglia si trasferisce a Mestre, perché il padre trovò lavoro come ferroviere in quella città.

A quasi 18 anni, diventa per la prima volta madre e il 13 giugno 1968 si sposa. Arriva a Roma nel 1971 ed è nella capitale che inizierà a fare carriera nel mondo del cinema date le sue doti recitative che erano pari alla sua bellezza.

Oggi è un’icona della televisione italiana e un’ispirazione per tutti: la riconosci?

La prima parte da protagonista al cinema arriva nel 1973 con il film “Diario di un italiano” di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini. Questa parte la porterà a partecipare alla serie TV di Dario Argento La porta sul buio nell’episodio La bambola. Una soddisfazione dietro l’altra che addirittura le portano a rifiutare proposte per il cinema da Vittorio De Sica e per il teatro da Giorgio Strehler: due icone nei rispettivi campi.

Dopo l’esordio da attrice, arriva il debutto come conduttrice televisiva. Siamo alla fine degli anni Ottanta e alla protagonista di oggi le viene affidata la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica in, che ha presentato per tredici stagioni. Il continuato successo del programma durante la sua conduzione, le è valso il soprannome di “Signora della domenica”.

Ha alternato la carriera di attrice a quella di conduttrice televisiva fino al 2015 per poi lasciare la prima per dedicarsi esclusivamente alla seconda. Come tutti avranno ormai capito, la bambina nella foto non è altri che la bellissima e straordinaria Mara Venier.