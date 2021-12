Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha scelto un cast stellare: super indiscrezione

L’Isola dei Famosi sta per ripartire con un cast pazzesco: grosse novità per l’edizione 2022 di uno dei programmi tv più seguiti in assoluto

Sulle spiagge dell’Honduras, nella prossima primavera, sugli schermi televisivi degli italiani tornerà l’Isola dei famosi. Il programma sarà condotto come la stagione passata da Ilary Blasi, reduce da un’altra esperienza conclusasi solo pochi mesi fa sempre sulle reti Mediaset: Star in The Star. Il problema inizierà subito dopo la conclusione del GF Vip 6, lunedì 14 marzo 2022.

Tanti cambiamenti attenderanno i telespettatori e, dato che cambiare dicono che faccia bene, Ilary Blasi non ha voglia di commettere gli errori dell’anno scorso e così verranno prese decisioni mirate: vietato sbagliare e fare flop.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha scelto un cast stellare: l’indiscrezione esalta il pubblico

Il settimanale Nuovo TV ha rivelato i nomi di coloro che potrebbero essere i nuovi protagonisti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Sicuramente è ancora presto per dirlo, ma gli esperti del gossip hanno rivelato che a volare in direzione Honduras saranno Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, ma non solo.

I colleghi del settimanale hanno avanzato il nome di Antonino Spinalbese ex fidanzato di Belen Rodriguez paparazzata con Michele Morrone. Oltre a lui ci potrebbe essere anche l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, e poi ancora la cantante Cristina D’Avena e Luigi Oliva (ex di Pamela Prati). Per ultimo sembra esserci la possibilità di vedere Jeda nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.