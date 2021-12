Il paradiso delle signore, il triste annuncio dell’attrice: fan spiazzati

L’attrice de Il paradiso delle signore ha fatto un annuncio che ha spiazzato i fan. Ecco cosa sta facendo soffrire l’amato personaggio della soap opera.

Vanessa Gravina ha un ruolo molto particolare ne Il paradiso delle signore. Interpreta la contessa Adelaide, una vera e propria dark lady che grazie all’amore si addolcisce e diventa meno maligna. Il personaggio è in netto contrasto con l’attrice che la interpreta, che invece è una persona molto piacevole ed estroversa.

Anche per questo, ha lasciato senza parole la confessione di Valeria Gravina. In un’intervista concessa a DiPiù Tv, ha raccontato un importante cambiamento nella sua vita. Con le sue parole, l’attrice ha di fatto confermato quanto i fan sospettavano da mesi, ovvero che Valeria fosse tornata di nuovo single.

Il paradiso delle signore, l’annuncio dell’attrice: “Quest’anno passerò il Natale da sola”

Vanessa Gravina aveva sposato nel 2015 il manager Domenico Pimpinella. Alla cerimonia, celebrata in una chiesa sconsacrata, c’era anche il suo ex Edoardo Siravo, conosciuto durante le registrazioni di Vivere. Sembrerebbe che il rapporto fra i due si sia lentamente intiepidito, fino a portare alla decisione di separarsi, presa a marzo di quest’anno.

Nonostante tutto, i rapporti fra Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella sono rimasti molto amichevoli. Nonostante il dolore del distacco, l’attrice de Il paradiso delle signore definisce il suo ex come “una presenza non distante“. Entrambi sanno che l’altro sarà sempre presente e vivono vicini, anche se l’amore è ormai finito.