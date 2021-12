Giulia Salemi senza parole: “Sono scioccata”. Cos’è successo in queste ore

Giulia Salemi è pronta a sorprendere i fan con un annuncio. Andiamo quindi a vedere le sue parole pubblicate sul suo profilo Instagram.

Torna a dare un annuncio sui social Giulia Salemi. L’influecer è apparsa più raggiante del solito sui social network, proprio per rivelare la grande novità. Infatti nella giornata di ieri, attraverso le sue stories di Instagram, la fidanzata di Pierpaolo Petrelli si è mostrata pronta alla nuova avventura. Infatti Giulia ha iniziato annunciando: “Oggi continuiamo gli appuntamenti per un progetto speciale che non vedo l’ora di annunciare“.

Successivamente Giulia ha rivelato di star vivendo un importante momento dal punto di vista professionale. Infatti attualmente è impegnata alla conduzione su SkyUno ‘Artisti del panettone‘. L’ultima puntata della trasmissione andrà in onda il prossimo sabato 18 dicembre. Inoltre l’influencer è impegnata anche a condurre il ‘GF Vip Party‘ su Mediaset infinity. Adesso la showgirl è pronta ad una nuovissima avventura.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Bianca Guaccero non trattiene le lacrime: il motivo del suo crollo – VIDEO

Giulia Salemi rompe il silenzio sui social: “È successo durante il GF Vip”

Sui suoi profili social Giulia Salemi ha ricordato il nuovo appuntamento con GF Vip Party e poi ha ammesso: “Dobbiamo commentare quello che è successo, io sono scioccata“. Infatti nella puntata di ieri abbiamo visto l’uscita del reality di Francesca Cipriani, ma non solo. Anche Alex Belli, dopo essere rimbalzato tra Delia Duran e Soleil Sorge, è stato squalificato dal reality. Di tutto questo si parlerà nella prossima puntata di GF Vip Party.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giulia De Lellis, rivelazioni pazzesche: fan letteralmente sconvolti – VIDEO

Intanto la Salemi sta vivendo il suo periodo d’oro per quanto riguarda la relazione con Pierpaolo Pretelli. Infatti la showgirl ha sorpreso anche la madre dell’ex velino, riuscendo a conquistare l’esigente donna. In queste ore i due hanno ricostruito sui social la scena del film ‘Ufficiale Gentiluomo‘. La coppia ha poi commentato sui social chiedendo ai fan: “Cosa vi ricorda questa scena?“. Adesso quindi i follower attendono solamente il matrimonio tra i due.