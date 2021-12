GF Vip 6, tutti gli ingressi di venerdì: c’è anche l’ex Temptation Island

Alfonso Signorini è pronto a buttare nella mischia un po’ di pepe, venerdì ci saranno nuovi ingressi nella Casa del GF Vip 6

Venerdì 17 dicembre ci sarà una nuova puntata del GF Vip 6 che, com’è noto, andrà avanti fino a marzo 2022. Nella prossima puntata ci saranno un sacco di novità con Alfonso Signorini pronto a rimescolare le carte e regalare un po’ di nuovo brio ai telespettatori.

Il prossimo ingresso ufficiale, come abbiamo già visto, è quello di Eva Grimaldi che ne ha dato conferma sul settimanale Chi affermando: “Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality”. Oltre lei, potrebbe esserci un’altra donna a varcare la soglia della temutissima porta rossa: Nathaly Caldonazzo.

GF Vip 6, uscito un Belli se ne fa un altro: è l’ex corteggiatore di Temptation Island

Dietro le ali da angelo, c’è l’animo di un diavolo che ha fatto disperare parecchie fanciulle a Temptation Island nelle vesti di tentatore del programma. Secondo l’indiscrezione lanciata da Gfvip6.news a fare prossimamente il suo ingresso al reality show, infatti, potrebbe essere Alessandro Basciano già volto noto sulle reti Mediaset grazie anche a Uomini e Donne nelle vesti di tentatore di Giulia Quattrociocche.

È arrivata l’ora, per Signorini, di mettere un po’ di carne alla brace ed aspettare che cuocia per bene affinché si creino nuove dinamiche interessanti che accalappino quanti più telespettatori possibili: ci sono ancora 3 mesi di reality da portare avanti.