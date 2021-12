Draghi: “La variante Omicron ci impone massima attenzione”

"I contagi stanno risalendo in tutta Europa. Nell'ultima settimana si sono registrati 57 casi ogni 100mila abitanti. In Italia l'incidenza è più bassa, quasi la metà. Ma è comunque in crescita." Per questo: "Il governo ha deciso di prolungare lo stato di emergenza fino al 31 marzo." A dirlo è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni in aula in vista del Consiglio europeo del 16-17 dicembre.