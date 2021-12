Draghi alla Camera ricorda le vittime di Ravanusa: “Episodi come questi non devono accadere”

Durante l'intervento alla Camera di questa mattina, mercoledì 15 dicembre, il premier Mario Draghi ha ricordato la tragedia di Ravanusa: "Essenziale che venga fatta luce al più presto su quanto è accaduto per accertare tutte le responsabilità", afferma ed aggiunge che "episodi come questo non devono accadere".