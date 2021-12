Clamorosa separazione per Harry e Meghan: l’addio lascia tutti a bocca aperta

Royal Family, clamorosa separazione per Harry e Meghan: avverrà nel 2022! I duchi del Sussex saranno costretti a farlo il prossimo anno

La loro unione non è mai stata in discussione. Il principe Harry e Meghan Markle sembrano più uniti che mai e insieme hanno sfidato il conservatorismo di Buckingham Palace. Il trasferimento in California ha lasciato tutti di stucco, compresi molti componenti del Palazzo dei Windsor. Questo schierarsi contro tutto e tutti ha cementato ancora di più la famiglia dei Sussex, con l’arrivo della piccola Lilibet Diana a suggellare un momento davvero felice per loro. Ora però, si è iniziato a parlare di una possibile separazione dei duchi, ma solo dal punto di vista professionale. La coppia sarebbe stata consigliata in tal senso da alcuni collaboratori personali, per aumentare la risonanza della propria voce a livello politico e istituzionale.

L’esperto reale Neil Sean ha rivelato che la duchessa sta pensando di assumere un ruolo più importante come attivista a sostegno di una più ampia uguaglianza sociale.

Royal Family, clamorosa separazione per Harry e Meghan: glielo hanno consigliato i loro collaboratori

Sean ha dichiarato al suo canale YouTube: “Sembra che nel 2022 ci potrebbe essere una scissione di immagine. Le persone che curano la loro immagine gli hanno consigliato di prendere strade separate per aumentare il loro peso specifico“.

Poi aggiunge: “Come sappiamo, Meghan Markle vuole diventare una sorta di figura politica influente, sia in America che in Europa. Vuole diventare un’attivista e, naturalmente, una paladina dei diritti che si tratti di donne, uomini o comunità Lgbt. Sembra che questa sia la strada che vuole seguire“.

Dal suo punto di vista Harry non sembra opporsi a questa decisione della moglie, anzi è convinto che sia la scelta più giusta. Nonostante si siano tirati fuori dai doveri della corona britannica, non hanno perso la voglia di incidere a livello di opinione pubblica. Divisi formalmente ma più uniti che mai negli intenti.