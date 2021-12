Barbara D’Urso, la botta è pesantissima: la notizia allarma i suoi fan. Il suo programma non sta riscuotendo il successo auspicato

Non è un momento particolarmente brillante dal punto di vista professionale per Barbara D’Urso. La regina del talk show di Mediaset ha ricevuto una netta contrazione dei programmi da lei gestiti. Dopo averle tolto l’appuntamento domenicale, la televisione privata le ha ridotto la durata di Pomeriggio Cinque, oltre alla sospensione del passaggio in prima serata. Nonostante gli sforzi di trasformare o show in un contenitore di notizie e attualità più che di gossip, gli ascolti non stanno premiando la D’Urso, forse per la prima volta dopo svariati anni. Andando ad analizzare i dati provenienti dall’Auditel relativi a martedì 14 dicembre, si può vedere come il duello con Rai 1 sia stato ampiamente perso. La Vita in Diretta ha stravinto la corsa a distanza con Pomeriggio Cinque, come avvenuto ormai nelle ultime settimane.

Barbara D’Urso, la botta è pesantissima: un’altra sconfitta per Pomeriggio Cinque

Il programma di Alberto Matano su Rai Uno si è confermato superiore in appeal rispetto allo show della D’Urso, confermando il trend degli ultimi due mesi. Solo a settembre i competitor erano rimasti appaiati. Dopodiché non c’è stata partita, cosa che non è piaciuta molto ai vertici Mediaset. Analizzando nello specifico, Canale 5 tiene bene botta sul piano degli ascolti nella prima parte del pomeriggio, perdendo poi via via il confronto con Rai1. Ecco i dati ufficiali:

Rai 1 – Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.699.000 spettatori (13.8%)

– Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.905.000 spettatori (18%)

– La Vita in Diretta ha avuto 1.792.000 spettatori (15.9%), nella presentazione, e 2.219.000 spettatori (17.1%) nel prosieguo.

Canale 5 – Beautiful è stato visto da 2.388.000 spettatori (17.4%).

– Una vita ha conquistato 2.379.000 spettatori (17.9%).

– Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.613.000 spettatori (22.5%)

– Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.927.000 spettatori (18.3%).

– Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.885.000 spettatori (17.5%).

– Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.713.000 spettatori (15.3%).

– Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.748.000 spettatori (14.5%), nella presentazione, e 1.969.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte.