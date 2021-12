Ballando con le Stelle, arriva la polizia nel locale di uno dei protagonisti: i fatti

La polizia è entrata nel locale di uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle: questa la notizia shock che è arrivata in vista della finalissima del talent show di Rai 1. Ecco cosa è successo.

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, in questi giorni è molto impegnato con Ballando con le Stelle. Lui e la sua insegnante di ballo, Anastasia Kuzmina, hanno da poco rilasciato l’ultima intervista prima della finalissima del talent-show, dove ci saranno come super-ospiti anche Alberto Angela e Red Canzian dei Pooh.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, l’addio di una protagonista amatissima: pubblico ammutolito

NON PERDERTI >>> Milly Carlucci, il colpaccio è assurdo: la più bella di tutte a Ballando con le Stelle!

Il parrucchiere, che è diventato famoso grazie a Real Time, sta anche aprendo diversi negozi in giro per l’Italia. Recentemente ha inaugurato il locale di Anzio, che è il quarto hair salon italiano. Dalla cronaca, però, sono arrivate delle notizie preoccupanti riguardo il suo negozio di Napoli, dove sarebbe arrivata la polizia.

Ballando con le Stelle, perchè c’era la polizia nel negozio di Federico Fashion Style

Il negozio di Napoli di Federico Fashion Style è sito in località Vomero. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha ricevuto la visita della polizia municipale, che ha anche elevato delle pesanti sanzioni. Tutti i parrucchieri impiegati all’interno del locale, infatti, sarebbero stati senza la mascherina, dunque in contrasto con le normative anti-Covid.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le stelle: “Mai esistita per mio padre”. Confessione choc della protagonista

Secondo quanto riporta Il Mattino, non sarebbe la prima volta che i negozi di Federico Fashion Style ricevono delle multe con queste motivazioni. Durante il tour estivo del 2021, l’hair stylist ha ricevuto una multa dalla polizia per l’eccessivo affollamento degli spazi che visitarono in Sardegna, anche questo in contrasto con le normative anti-Covid.