Antonella Clerici imbarazzata in diretta: “Mi vergogno”. Cos’è successo

Un momento imbarazzante per Antonella Clerici che l’ha ammesso in diretta: “Mi vergogno”. Ecco cos’è successo oggi

Una nuova puntata di È sempre mezzogiorno è iniziata col botto e con l’imbarazzo sul volto di Antonella Clerici. La padrona di casa, infatti, puntuale ha iniziato il suo programma canticchiando la sigla iniziale come di consueto su Rai Uno.

Tuttavia, c’è stato un cambio di programma oggi, una chicca inserita in scaletta: la promozione del suo libro in uscita. La padrona di casa ha ammesso: “Mi vergogno un po’, lo sapete che per me è così quando devo promuovere le mie cose. Se vi piace, può essere un bellissimo regalo di Natale. Mi vergogno quando propongo le mie cose, non ce la faccio, però è giusto far vedere il libro”.

Antonella Clerici in imbarazzo per la promozione del suo libro

Mai vista una Antonella Clerici così in imbarazzo per la promozione del suo stesso libro A tavola con Antonella e i suoi amici cuochi. La padrona di casa del programma cult di Rai Uno ha fatto una dovuta precisazione: “È un lavoro di tutta la squadra, di tutta la famiglia di È sempre mezzogiorno”.

La conduttrice ha iniziato col botto questa puntata che è proseguita nel migliore dei modi con una costante aria natalizia che ha fatto da cornice a quello che è il programma che accompagna gli italiani verso l’ora di pranzo.