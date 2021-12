Anticipazioni Beautiful, l’amato personaggio finisce in coma: Liam esce fuori di testa!

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful fanno sapere di un risvolto della trama molto particolare che porterà un personaggio in coma

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Steffy ed Hope proveranno a giustificare a Liam la presenza di un manichino a casa di Thomas dalle sembianze della Logan. Tuttavia, dopo aver assistito al bacio di Thomas al manichino, Liam è uscito fuori di sé a tal punto da tradire Hope con Steffy.

Nel frattempo, Finn confessa ad Hope di essere preoccupato per le condizioni di Thomas così corre da lui e lo trova a discutere proprio col manichino. Nonostante i tentativi di calmarlo, il Forrester sviene e finisce in coma. Durante la corsa in ospedale si scopre una grave emorragia cerebrale.

Anticipazioni Beautiful, Thomas ha un grave problema di salute

I Forrester si trovano di fronte ad una situazione molto drammatica: Thomas ha un problema al cervello che gli ha portato allucinazione e dolori alla testa per tutto questo tempo. Nel frattempo, nella struttura giunge anche Ridge, suo padre, che ha il terrore che suo figlio possa non risvegliarsi più, ma sarà rassicurato da Steffy.

Sarà il dottor Finn a dare informazione ai presente in ospedale in apprensione per Thomas svelando che quest’ultimo deve sottoporsi ad un urgente intervento chirurgico da cui esce perfettamente lucido.