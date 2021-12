Amici 21, svelato il mistero sul serale: cosa succederà dopo il 19 dicembre

Cosa succederà dopo il 19 dicembre? Questa è la domanda che molti spettatori si chiedono riguardo Amici 21: ecco quando inizierà il serale e tutti i dettagli riguardo la fase finale del talent-show.

Amici 21 è iniziato un mese prima dell’edizione dello scorso anno. Per questo motivo, molti spettatori sono convinti che il serale inizierà un mese prima e di conseguenza il programma finirà un mese prima. In realtà la programmazione di Canale 5 per il programma di Maria De Filippi è differente. Innanzitutto, il 19 dicembre ci sarà l’ultima puntata dell’anno.

Subito dopo, ci sarà l’interruzione dovuta alle vacanze natalizie. L’8 gennaio 2022 inizierà la nuova stagione di C’è posta per te, che verrà trasmessa ogni sabato sera. Il serale di Amici 21, per ragioni di spazio, potrà iniziare solo dopo la fine del programma. La data comunicata da Mediaset è il 19 marzo 2022.

Amici 21, cosa sappiamo del serale?

Se la data di inizio del serale di Amici 21 è già nota, è invece del tutto incerta la data in cui finirà il programma. Secondo Novella 2000, la finale andrà sicuramente in onda a metà maggio, in modo da regalare ai partecipanti la possibilità di fare dei tour estivi ed incontrare quindi i propri ammiratori.

Per quanto riguarda l’organizzazione del serale, le informazioni che sono filtrate sono quasi nulle. Non è ancora noto se Maria De Filippi dividerà i concorrenti in due o tre squadre, come fatto lo scorso anno. Non è neanche certo il meccanismo dell’assegnazione dei posti della fase finale: probabilmente verranno assegnati ad inizio del prossimo anno.