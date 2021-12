WhatsApp, cambiano per sempre i messaggi vocali: clamorosa novità! Gli utenti della piattaforma di messaggistica sono sorpresi

Come sempre WhatsApp ha in serbo per i suoi utenti delle novità molto interessanti. La piattaforma di messaggistica più famosa del mondo sta cercando di respingere gli assalti dei concorrenti, come Telegram e WeChat, provando ad assicurare un servizio sempre più completo ai propri users. Negli ultimi giorni il gruppo americano facente capo a Facebook, ha annunciato l’arrivo di due nuove opzioni che riguarderanno le conversazioni.

Sarà possibile svuotare la chat sia dopo 24 ore che addirittura dopo 90 giorni. Un’opzione da poter scegliere nella nostra conversazione, diversamente rispetto a quanto avvenuto finora. I messaggi effimeri al momento, infatti, venivano cancellati dopo sette giorni, senza possibilità di alternative. Con il nuovo aggiornamento, invece, basterà aprire le impostazioni di WhatsApp e poi andare in Account > Privacy e cliccare sul Timer predefinito messaggi. Dopo di che impostare la durata massima di conservazione delle chat.

WhatsApp, cambiano per sempre i messaggi vocali: nuove scadenze per la cancellazione

Chiaramente la funzione può essere attivata come predefinita anche nelle nuove conversazioni. A specificarlo nel migliore dei modi è il team del supporto tecnico, attraverso le pagine di spiegazione della nuova feature.

“Se decidi di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita, mostreremo un avviso all’interno delle nuove chat per informare i tuoi interlocutori della tua scelta. E se cambi idea, disattivare l’impostazione è facile quanto attivarla“.

Nonostante sia stata già varata come funzione, la novità potrebbe richiedere qualche giorno prima di essere disponibile per tutti gli utenti e su tutti i dispositivi. Non resta che applicare l’aggiornamento dell’app e attendere che venga rilasciata la nuova impostazione.