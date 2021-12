Vaccino anti Covid ai bambini, accelerazione nelle prenotazioni: una regione apripista. Il timore di una nuova Dad sveglia le famiglie

Non rientra ancora tra le vaccinazioni obbligatorie, forse sarà così in futuro ma certamente l’appello del governo, dell’Iss e dei pediatri è stato raccolto. Prima ancora che la campagna per vaccinari i bambini dai 5 agli 11 anni contro il Covid 19 parta è già stata registrata un’accelerazione nelle prenotazioni.

In fondo basta ascoltare le parole del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Cts: “La diffusione del Covid nella fascia di età pediatrica in questa fase della stagione è rilevante e la fascia 5-11 anni è quella che mostra l’incremento maggiore. Una incidenza stimata n 200 casi ogni 100mila bambini sui 7 giorni. Il vaccino è sicuro e li tutela”.

In Italia la campagna sarà inaugurata ufficialmente giovedì 16 dicembre, ma in realtà c’è una regione pronta a scattare prima delle altre. Parliamo del Lazio che comincerà già il 15, anche alla luce di una richiesta decisamente elevata. I primi in lista saranno, come nel caso degli adulti, i piccoli ad elevata vulnerabilità e chi convive con soggetti immunodepressi o con elevata fragilità al Covid. Due dosi di Pfizer con contenuto ridotto, somministrate a 21 giorni di distanza l’una dall’altra e dicembre ne saranno distribuite un milione e mezzo in tutto il Paese.

Vaccino anti Covid ai bambini, registrata una escalation di prenotazioni: il timore della Dad è alto

Escalation di prenotazioni, dicevamo, e bastano i numeri per capire. Nella giornata di lunedì 13 dicembre sono state 19mila in due ore nel Lazio, poco meno di 8mila in Emilia-Romagna e oltre 5.600 in Veneto. Ma stanno rispondendo bene anche altre regioni come la Lombardia che dall’inizio delle prenotazioni ha già raccolto 40mila adesioni, mentre in Piemonte il tassametro viaggia già oltre quota 12mila. E in un solo giorno la Campania ha fatto registrare oltre 3.500 richieste.

Alcune regioni come Marche, Sardegna e Valle d’Aosta avvieranno la macchina delle prenotazioni solo il 15 dicembre mentre in Puglia sarà adottato il modello “una scuola dopo l’altra. Fa eccezione la Sicilia che ha aperto la campagna, ricevendo però in un giorno solo 240 prenotazioni a fronte di quasi 310mila bambini sotto i 12 anni.

Sulla buona risposta delle famiglie pesano certamente gli appelli, ma soprattutto un fantasma che aleggia già prima delle feste di Natale. Sono molte infatti le classi chiuse o temporaneamente bloccate per aver fatto registrare più casi. E il terrore di una nuova Dad generalizzata è una molla potentissima.