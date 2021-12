Un Posto al Sole, ferita indelebile per l’amata attrice: il lutto che l’ha sconvolta

L’attrice di Un Posto al Sole ha svelato che, per lei, oggi è un giorno molto particolare da ormai 3 anni in cui non riesce a sorridere

Inutile girarci attorno, Marina è il personaggio più amato di Un Posto al Sole. L’attrice Nina Soldano è uno dei volti storici della soap partenopea ed è cresciuta, maturata negli anni accanto dal altri personaggi di spicco.

Nina ha parlato in un’intervista a Nuovo di suo marito Teo e del Natale facendo una confessione alquanto malinconica: “Io e Teo amiamo il Natale ma il 14 dicembre mi assale la tristezza perché in quel giorno, nel 2018, è venuta a mancare la mia amatissima mamma. Per reagire al dolore quell’anno siamo andati a New York per tentare di cancellare un momento per me molto drammatico. Ma quella ferita nel cuore c’è ancora”.

Un Posto al Sole, Nina Soldano parla un po di sé

Alla Marina di Un Posto al Sole è stato chiesto qual è il regalo desiderato, ma con grande charme e grazia ha risposto: “Ho avuto talmente tanto nella mia vita che va bene così. Mi considero una donna molto fortunata e non desidero nulla di più di quello che già ho”.

Il mondo dello spettacolo è stato molto penalizzato dalla pandemia, ma Nina Soldano ha svelato cos’è che le manca di più: “Sono molto fisica nel manifestare il mio affetto a chi voglio bene. Quindi mi manca poter abbracciare le persone”.