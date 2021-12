Serie A, clamoroso Lewandowski: può arrivare in una big italiana! Il centravanti polacco ha appena vinto il Golden Player come miglior giocatore europeo

Negli ultimi due campionato nessuno come lui ha saputo trascinare la propria squadra. Nel 2020 ha portato a suon di gol la Champions League a Monaco di Baviera, mentre lo scorso anno un suo infortunio ha condannato all’eliminazione i tedeschi contro il Psg. In questa stagione è ripartito fortissimo, con 27 gol nelle prime 23 uscite ufficiali e ora proverà a spingere la sua Polonia ai prossimi Mondiali in Qatar, tramite i play off.

Ieri alla Nuvola Lavazza di Torino, Tuttosport ha consegnato i suoi premi per il Golden Boy 2021. A vincere la speciale categoria per il migliore giovane europeo è stato Pedri del Barcellona, grande protagonista anche con la Spagna agli Europei. Per l’occasione è stato insignito con la palma di Golden Player anche Lewandowski, collegato per l’occasione da Monaco di Baviera.

Serie A, clamoroso Lewandowski: non esclude un suo trasferimento in Italia

Il centravanti del Bayern ha commentato: “Sono molto orgoglioso per questo premio. Spero anche il prossimo anno di dare il meglio, dedico questo premio ai miei tifosi in tutto il mondo e anche a quelli italiani”.

Poi, incendiando la fantasia dei tifosi ha aggiunto: “Se giocherò in Italia? Non posso dire qualcosa che non so ancora, ma so che in Italia ho un grande apprezzamento. È possibile, anche perché venendo in Italia avrei la possibilità di affrontare grandi giocatori e grandi squadre”. In chiusura anche un riferimento ad uno sei suoi idoli di infanzia, Roberto Baggio:

“Avevo 6 anni quando ho iniziato a vedere le sue partite, il suo grandissimo talento e il suo stile“.