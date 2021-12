Sanremo 2022, ribaltone Fiorello: cambia di nuovo tutto! Lo showman siciliano è stato la spalla di Amadeus negli ultimi due anni

Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà come di consueto al Teatro Ariston, dal 1 al 5 febbraio 2022. Lo scorso 4 dicembre Amadeus ha rivelato su Rai 1 i nomi dei 22 Big che saranno in gara nella kermesse canora. Quello che ancora non è chiaro è chi affiancherà il conduttore, che per il terzo anno consecutivo è stato confermato come direttore artistico dell’evento ligure.

Nelle ultime due edizioni la spalla è stata Fiorello, con un grande risultato di ascolti e di riconoscimento da parte del pubblico. Quest’anno, almeno fino ad oggi, non è arrivata però nessuna conferma sulla presenza dello showman siciliano all’Ariston.

Sanremo 2022, ribaltone Fiorello: potrebbe tornare al fianco di Amadeus

Il Messaggero ha rivelato come nelle scorse ore Amadeus si è presentato al al Teatro Rossi di Civitanova Marche, dove ‘Fiore‘ era in scena con il suo nuovo spettacolo “Fiorello presenta…!”. In molti hanno ricondotto questa visita sia legata al tentativo di convincimento che il presentatore sta attuando con la sua storica spalla.

Per quanto riguarda le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2022, la stampa specializzata ha fatto anche un’altra importante rivelazione. Dopo svariati anni, infatti, non ci sarà più TIM come storico sponsor. Tutti ricordano perfettamente la bellissima sigla cantata da Mina che ha contraddistinto le ultime edizioni. Amadeus era diventato anche ballerino per l’occasione, creando una scenetta davvero simpatica. La nota compagnia telefonica siglò un accordo nel 2016 con la Kermesse canora che fruttava ben 8,5 milioni di euro agli organizzatori. Al momento non c’è ancora il nome del successore, ma alcune fonti (come Il Sole 24 Ore) fanno il nome di Wind.