Ravanusa, trovato il corpo del penultimo disperso. Si cerca ancora suo figlio

Intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 14 dicembre, i vigili del fuoco hanno trovato il penultimo disperso tra le macerie di Ravanusa. Come si temeva, ha perso la vita. Si tratta di Calogero Carmina, 59 anni. Era nel garage del palazzo crollato. Sale così ad otto il tragico bilancio delle vittime dell’esplosione. Si cerca ancora un ultimo disperso, Giuseppe Carmina, 33 anni, figlio di Calogero.

LEGGI ANCHE: Ravanusa, continua la ricerca dei due dispersi. I primi dettagli dell’inchiesta

Tra domenica e lunedì sono invece stati estratti i corpi di sette vittime: Pietro Carmina, 68 anni, Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni e Calogera Gioacchina Minacori, 59enne, Selene Pagliarello, al nono mese di gravidanza, il marito Giuseppe Carmina e i genitori di lui, Angelo Carmina ed Enza Zagarrio.

Al lavoro ci sono ancora 142 vigili del fuoco. Per tre notti consecutive, guidati dalla luce delle fotoelettriche, hanno cercato senza sosta i dispersi tra le macerie delle quattro palazzine distrutte dall’esplosione di sabato sera. Stanno scavando a mano o con escavatori e ruspe. Tra loro ci sono 40 unità Usar (Urban Search and Rescue), 9 cinofili e 15 operatori specializzati nella conduzione di mezzi per il movimento terra.