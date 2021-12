Ravanusa, si scava ancora per trovare gli ultimi due dispersi. Allargata l’area delle ricerche

Ci sono ancora 142 vigili del fuoco a Ravanusa. Per la terza notte consecutiva, guidati dalla luce delle fotoelettriche, continuano a cercare senza sosta le ultime due persone disperse tra le macerie delle quattro palazzine distrutte dall’esplosione di sabato sera. Stanno scavando a mano o con escavatori e ruspe. Tra loro ci sono 40 unità Usar (Urban Search and Rescue), 9 cinofili e 15 operatori specializzati nella conduzione di mezzi per il movimento terra.