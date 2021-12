Raffaella Carrà, omaggio da brividi in città: che spettacolo! – FOTO

Un omaggio da brividi direttamente dalla sua città Natale: Bologna. Raffaella Carrà è stata ricordata così…

Bologna è stata casa di Raffaella Carrà e la città ha deciso di omaggiarla con le luminarie di Natale dedicate a lei. A 5 mesi dalla sua scomparsa, il mondo dello spettacolo – e non solo – non può realizzare l’evento che ha colpito spiacevolmente tutti, ma ognuno, nel proprio piccolo, fa il possibile per far restar vivo il ricordo.

LEGGI ANCHE > > > Milly Carlucci insieme a un’icona della Rai: l’annuncio fa impazzire di gioia tutti

NON PERDERTI > > > Oggi è il conduttore più amato dal pubblico italiano: lo riconosci?

È anche il caso della città in cui la Carrà è nata nel 1943, Bologna, dove ha mosso i suoi primi passi, che ha acceso le luminarie in suo ricordo.

LEGGI ANCHE > > > Fabrizio Corona, siluro a Ilary Blasi: “Vi svelo cosa faceva con sua madre”

Bologna s’illumina di Raffaella Carrà: omaggio da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comune di Bologna (@comunedibologna)

“Accese le luminarie artistiche di Via d’Azeglio che omaggiano Raffaella Carrà. Oltre ai brani luminosi, 4 volti collocati lungo la passeggiata rappresentano momenti della carriera della Carrà”. Così il Comune di Bologna ha annunciato l’omaggio per la cantante che ha reso orgogliosa la città.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Barbara D’Urso lascia tutti senza parole, la conferma fa male

Tra le luminarie ci sono i titoli delle canzoni tale più famose della Carrà: Ballo Ballo, A far l’amore comincia tu, Tanti Auguri e Rumore. Al termine del periodo natalizio, inoltre, il ricavato dalla vendita delle luminarie sarà devoluto in beneficenza al reparto di Oncologia del Policlinico Sant’Orsola.

Un omaggio da brividi quello della Comune di Bologna che, ancora una volta, com’è stato con Lucio Dalla, ha perso una delle forze più grandi della città.