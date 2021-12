Omicron in Sud Africa: i primi dati su ricoveri, efficacia vaccinale e reinfezioni

Due dosi di Pfizer hanno ridotto le ospedalizzazioni del 70% rispetto ai non vaccinati. Le reinfezioni sono più diffuse, ma anche in questo caso i vaccinati sono più protetti.

La più importante assicurazione sanitaria del Sudafrica ha reso noti i dati riferiti all’impatto sulla variante Omicron nelle prime tre settimane. Lo studio non è stato pubblicato, ma i dati sono stati resi noti dalla compagnia sanitaria stessa, che conta 3,7 milioni di persone, di solito soggetti mediamente più sani.

Su 211mila positivi ne hanno attribuiti ad Omicron 78mila da confermare, cioè molti sono casi ancora da sequenziale ma che si sospetta siano Omicron. Il 41% della platea era vaccinato con 2 dosi di Pfizer e il risultato è incoraggiante: il vaccino ha ridotto la possibilità di ricovero al 70% rispetto a chi non era vaccinato. La protezione è risultata simile in varie fasce di età, anche se un po’ meno alta dopo i 60 anni (60-69 del 67% e 70-79 del 59%). Il dato della minore protezione degli anziani potrebbe essere dovuta all’indebolimento della copertura vaccinale dopo alcuni mesi e alla mancanza della terza dose.

I dati mostrano anche che la malattia dura di meno, circa tre giorni, quindi è più lieve. Ma ci sono molte più reiezioni di persone guarite o vaccinate. Il rischio di reinfettassi è del 40% per chi si era ammalato con la variante Delta. I vaccinati hanno comunque il 33% in meno di probabilità di infettarsi rispetto ai vaccinati. Anche le morti sono più basse rispetto alle ondate precedenti.

L’unica nota di preoccupazione riguarda i bambini. La maggior parte di questi ultimi accusa sintomi lievi, ma i confronti con la prima ondata registrano un 20% in più del rischio di andare in ospedale, che però è simile alla Delta. I dati fanno riferimento al Sudafrica, dove il tasso di vaccinazione è al 26% e la terza dose quasi non esiste.