Il bambino nella foto oggi è il conduttore più amato e acclamato dal pubblico italiano. Sorriso e fede rossonera i suoi tratti distintivi. Il viso, nonostante il passare degli anni, è rimasto pressoché uguale.

Il protagonista di oggi è nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme in provincia di Pavia. Figlio unico, dopo alcuni anni dalla nascita insieme alla sua famiglia si trasferisce a Milano dove frequenta il liceo classico e poi l’Università che però abbandonerà fermandosi a pochi esami dalla laurea. La sua passione per la radio e la televisione lo ha spinto a lasciare gli studi per rincorrere il suo sogno che si scontrava con quello dei suoi genitori che lo avrebbero voluto avvocato.

Oggi è il conduttore più amato dal pubblico italiano: lo riconosci?

Inizia la sua carriera come speaker radiofonico, a Radio Hinterland Milano2. A fine anni settanta passerà a Radio Milano International mentre la svolta arrivò nel 1982, quando il protagonista di oggi approda a Radio Deejay, voluto fortemente da Claudio Cecchetto.

A Radio DeeJay non solo arriva al grande pubblico, ma sbarca anche in televisione con DeeJay Television. Lascerà questa radio solo sei anni dopo, nel 1988, per andare a RDS dove rimarrà solo sei mesi. Nel 1990 prende il posto di Raimondo Vianello ne Il gioco dei 9, mentre nel 1991 conduce insieme a Cristina D’Avena Sabato al circo.

Un successo dopo l’altro che lo porterà nel 1995 a condurre su Canale 5 La sai l’ultima? con Paola Barale. Grande tifoso del Milan, ha presentato la serata di addio al calcio di Franco Baresi allo Stadio San Siro il 28 ottobre 1997, la festa scudetto rossonera nel 1999 e, il 15 dicembre dello stesso anno, la serata celebrativa per il centenario milanista dal titolo “100 Milan – Buon Compleanno”.

Dai telespettatori è molto seguito nella trasmissione Tu Si Que Vales dove è uno dei giudici e nel corso del suo show in onda su Canale 5: Caduta Libera. Come avrete sicuramente capito il protagonista di oggi è Gerry Scotti.