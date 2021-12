Netflix, la lotta contro il cancro del protagonista di un’amatissima serie: fan gelati per quanto dichiarato in queste ore

Alvaro Morte, conosciuto dai fan della serie tv spagnola come il Professore de La casa di carta, ha voluto parlare di un periodo alquanto buio e triste della sua esistenza: la lotta contro il cancro. Tale malattia lo ha segnato molto e nel corso di un recente incontro con la stampa a Madrid, l’attore spagnolo ne ha approfittato per rivelare i dettagli della sua lotta.

Tutto ha avuto inizio sedici anni fa, quando gli fu diagnosticato un cancro alla coscia sinistra. Per l’attore 46enne un dramma che ha cercato di superare su due fronti: un adeguata terapia e un atteggiamento positivo che lo ha aiutato a superare ogni difficoltà presentatasi nel suo percorso di guarigione.

Netflix, il professore de La Casa di Carta Alvaro Morte confessa alla stampa spagnola: “Pensavo di morire”

“Ho temuto di perdere la gamba, pensavo di morire. Poi ho cercato di affrontare tutto con un atteggiamento positivo”, ha confessato il professore de la casa di carta Alvaro Morte ai colleghi della stampa spagnola. “Penso che la cosa più intelligente nella vita sia quella di trovare sempre qualcosa per cui brindare e io ne ho tante”.

Sedici anni fa, quando gli fu diagnosticata la malattia, aveva appena trent’anni. “Sono ostacoli che possono capitare a chiunque e che vanno affrontati. In quel momento mi ha aiutato molto avere un atteggiamento positivo”. Una confessione la sua che spera possa essere d’aiuto per chi come lui ha vissuto tale situazione.